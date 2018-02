Kas Hirscher on tõesti mäesuusatamise Michael Jordan?

«Hirscher on meie spordialal ilmselt suurim nimi pärast Ingemar Stenmarki,» arvas kiirlaskumise võitja, norralane Aksel Lund Svindal. Tema kaasmaalane Kjetil Jansrud lisas: «Kuigi Stenmark võitis 86 etappi, ei võitnud ta maailmakarika üldarvestuses nii palju tiitleid nagu Marcel on nüüd järjest võitnud. Raske on seletada, miks ta on nii hea. Tundub, et ta on kogu oma karjääri jooksul teinud ainult õigeid otsuseid.»