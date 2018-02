Venelasest medalivõitja jäi Pyeongchangis dopinguga vahele!

«Olen sellest uudisest hämmingus. Ei usu lihtsalt. Pärast keeldu pole sportlased meldooniumi tarvitanud. Kuni see oli lubatud, võisid arstid seda anda. Olen sada protsenti kindel, et olümpial Krušelnitski seda ei tarvitanud!»

Elukaaslased Brõzgalova ja Krušelnitski said pronksi segapaaride võistlusel, kui alistasid kolmanda koha matšis 8:4 norralased Kristen Skaslieni ja Magnus Nedregotteni, kes on samuti elukaaslased, ent mitte ametlikult abielus.

«See on väga tähtis, et oleme perekond,» ütles Brõzgalova. «Koos saime üle valusast kaotusest poolfinaalis. Nii et see fakt aitas meid palju.»