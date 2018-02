Norra peatreener Hetland: saime olümpia kõige tähtsama kulla kätte!

«Mõnikord me võidame ja mõnikord kaotame, aga tänane päev kujunes sportlastele, taustajõududele ja tervele riigile suurepäraseks,» olid peatreeneri esimesed kommentaarid pärast võistlust. «See on kõige tähtsam kuld nendel olümpiamängudel murdmaasuusatamises!»

«Meie kõigi jaoks on see uskumatu tunne – olla selles suurepärases meeskonnas,» sõnas Norra ankrumees Klæbo. «Ma arvan, et kõik, kes teatemeeskonda kuulusid, on tänulikud,» lisas kahekordne olümpiavõitja.