Doping curlingus: pigem lonks Jägermeistrit kui keelatud ained

«Mõni aeg tagasi jäi EMil üks taanlanna vahele, aga minu mäletamist mööda oli seal asi selles, et ta tarvitas teadmatusest mingeid ravimeid,» lausus Randver. 2016. aasta EMil leiti Taani naiskonna mängija Helle Simonseni organismist tõesti keelatud aineid, kuid selgus, et ta oli kasutanud rasestumise eesmärgil taimset preparaati.

Curlingus ise Eesti meistrivõistlustelt mitu medalit võitnud ja korra ka Eesti meistriks tulnud Randveri hinnangul on sel alal keelatud ainetest keeruline tuge otsida. «Jah, füüsiline vastupidavus on muidugi oluline, samuti tekib vaimse valmisoleku küsimus. Sageli on kogu matši tulemus kinni ühest viskest, mõni ei suuda seda pinge all teha. Eks inimesed ole erinevad, mis kedagi rahustab. Võib-olla hoopis törts Jägermeistrit võtab kellelgi pinged maha, viskad vabamalt?» arutles Randver. «Pigem on dopingust abi otsimine sel alal ikkagi haruldane.»