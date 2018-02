USA hokitreener ei andnud venelaste juhendajale kätt

Põhjus ei olnud isiklikus vihas, vaid Granato polnud rahul, et päris mängu lõpus pani Znarok arvulise ülekaalu realiseerimiseks platsile tugevaima viisiku. «Mulle see ei meeldinud, sest seis oli juba 4:0,» ütles USA peatreener.

USA kõigis profiliigades on kirjutamata reegel, et kui võitja saatus otsustatud, siis täisjõuga enam ei mängita. Ent portaal Insidethegames kirjutab, et hokiturniiril saavad meeskonnad play-off'iks asetuse punktide ja väravate vahe põhjal ning seetõttu oli Venemaa katse skoori suurendada mõistetav.