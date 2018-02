Siim Kaasik: Sildaru alal valitseb kahepalgelisus

Sildaru on noorest east hoolimata valitsenud pargisõitu juba aastaid. Ka olümpiafinaalis ei tehtud midagi sellist, millele 16-aastasel eestlannal poleks vastust olnud. Ta oleks olnud kaheldamatu favoriit ning kui midagi ootamatut poleks juhtunud, oleks tema konkurendid võistelnud hõbe- ja pronksmedali eest.

Juhtus aga nii, et Sildaru vigastas hooaja alguses põlve ja jättis olümpiamängud vahele. Inimlikult oli konkurentidel eestlasest muidugi kahju. On ju paljud freestyle-suusatajad isegi sarnases olukorras olnud. Aga nüüd tekkis neil lõpuks võimalus Sildaru varjust välja paista. Ja nendel on sellest kahju?