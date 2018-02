Pronksi võitnud iluuisutaja vanemad sulgesid tütre esituse nägemiseks enda restorani

Samas rõhutab Nagasu, et see tähendab suurt ohvrit – külaskäigu ajal on nad sunnitud ajutiselt sulgema oma sushirestorani, millega pere elatist teenib. «Isal pole tavaliselt üldse aega minu võistlusi vaadata, sest töö vajab tegemist,» ütles olümpial juba pronksi võitnud iluuisutaja.