«Meil on ainult üks vastane – meie ise.»

Ilja Kovaltšuk on talveunest ärganud ja laseb looma endast välja.

Enne olümpia hokiturniiri algust oli vaid üks suur küsimus: kas ja kes suudab vastu hakata OARi-nimelise tähise taha peituvatele venelastele? «Mängijaid üksühele võrreldes on selge, et venelased on suursoosikud. Aga spordis ei käi kõik niisama lihtsalt,» lausus kaks eelmist olümpiat võitnud Kanada peatreener Willie Desjardins.