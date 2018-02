Prantsusmaa spordiajalugu teinud Fourcade: olin Simoni võidus kindel

Fourcade meenutas pärast võistlust Sotši olümpiamänge ning kartis finišis, et ajalugu kordus. Prantslane polnud oma sooritusega rahul ja demonstreeris seda ka pealtvaatajatele, kui finišis sai kõva hoobi suusakepp. «Ma olin Simoni võidus kindel – täpselt nagu neli aastat tagasi Sotšis, kui võitis Emil,» olid prantslase esimesed selgitused kohalikule meediale.

Karjääri neljanda olümpiakulla võitnud Fourcade jagas kiidusõnu ka sakslase suunas. «Simon on väga hea sprinter, mina mitte eriti. Nägin lõpusirgel, kuidas Simon lähenes meeter meetri haaval… ma sulgesin finišijoonel silmad… olen väga rahul,» kommenteeris Fourcade pingelist lõpuheitlust. «Ma olin Vancouveris ja Sotšis teine, kuid seekord sain sellega hakkama. Suurepärane!»

29-aastane Fourcade kerkis nelja kullaga oma riigi parimaks talisportlaseks. Enne tänast ühisstardiga sõitu jagas ta esikohta legendaarse mäesuusataja Jean-Claude Killyga. Prantsusmaa ajaloo kõige edukamad olümpiasportlased on vehklejad Lucien Gaudin ja Christian d’Oriola ning nüüd ka Fourcade – kõik kolm sportlast on võitnud neli olümpiakulda.

«Kui ma oleksin norralane, siis ma poleks oma riigi ajaloo parim,» lausus Fourcade, kes ilmselt vihjas asjaolule, et Norras on konkurents kõvasti tugevam kui teistes riikides ning Ole Einar Björndaleni 13 olümpiamedalit on juba omaette saavutus.