Olümpiasportlased Venemaalt on võitnud kümme medalit – tõsi, kuld veel puudub ja olümpialipp on kõrgeimasse masti tõusmata. Ülekaalukalt suurima panuse on andnud murdmaasuusatajad viie, ükski teine ala pole suutnud enama kui ühe autasuga toetada.