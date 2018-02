Short track ehk välk ja pauk!

Käimasolevat taliolümpiat võõrustavas Lõuna-Koreas on olukord vastupidine – medaleid püütakse üksikutel aladel. Ja kultusala staatuses on… lühiraja kiiruisutamine. Laupäeva õhtul oli kõigi Gangneungi olümpiaparki saabunute ihaldatuimaks sihtkohaks samal hommikul iluuisutamise meeste üksiksõidu vabakava võõrustanud jääareen.

Kui reeglina on just iluuisutamise võistluste piletid taliolümpiamängudel kõige suurem defitsiit, siis Pyeongchangis on jäähall küll sama, aga võistlusalaks lühiraja kiiruisutamine ehk short track, mis ajab muidu avalikus ruumis rahulikke maneere eelistavad korealased täiega pöördesse. Seda oli ütlemata vinge vaadata ja tunda!