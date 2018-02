Kuulujutud sellest, et keegi venelastest on jälle keelatud ainega patustanud, hakkasid liikuma pühapäeval. Venemaa väljaanne Sport-Ekspress kirjutas, et curlingu segapaaris koos elukaaslase Anastasija Brõzgalovaga pronksmedali võitnud Aleksandr Krušelnitski organismist on leitud meldooniumi tarvitamise jälgi.