«Temast saab nüüd Tšehhi fännide lemmik,» ütles Jan Ledecky, kes tütre võitu Jeongseoni suusakeskuses ka oma silmaga nägi. «Pole sõnu, et kirjeldada, kui uhke ma olen. See on imeline ja ta on selle ära teeninud oma töö ja pühendumusega spordile.»