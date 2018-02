«Kui võistlus oli lõppenud, siis kõige suuremaks üllatuseks oli muidugi see, kui minu aeg jäi kõige paremaks,» rääkis Antson. «Kõige raskem oli muidugi hiljem, peale enda starti. Närvipinge on kõige suurem just siis, kui kõik oleneb teistest, mitte endast.» Kohapeal võistlusi jälginud Hololei ja Heino Kask kirjutasid nähtu Eesti esimeseks taliolümpiaraamatuks.