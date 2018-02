Taliolümpia võis Põhja-Koreale avada veel ühe ukse

Bachi sõnul andis ühine sissemarss avamisel ja ühise jäähokinaiskonna moodustamine lootust, et Korea poolsaarel riikide suhted paranevad, kuid seni kehtib Põhja-Korea kodanikele sissesõidu keeld Jaapanisse.

Bach ütles Jaapani infoagentuurile Kyodo News, et ta püüab Tokyo mängude suhtes saavutada samasugust lähenemist nagu Pyeongchangis. «Oleme alati rangelt hoidnud poliitilist neutraliteeti,» ütles Bach ja lubas teha kõik, et Põhja-Korea sportlased saaksid kvalifitseeruda ja osaleda Tokyo olümpial. Peatselt sõidab Bach ka Põhja-Koreasse sealse olümpiakomitee kutsel, et tulevikku arutada.