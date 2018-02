USA suusataja: väikevenna surm õpetas mulle, kui habras on elu

«Viimase kolme kuu jooksul olen püüdnud hoida teda iga päev enda lähedal, kas siis kandnud tema jalanõusid või mõelnud talle kogu aeg,» ütles Jonathon. «Olen kolme kuu jooksul mõistnud, kui habras on elu, ning et sellest tuleb iga päev võtta parim. Aga mõnikord on elu ebaõiglane.»