Tipphetked: Big Airi olümpiadebüüt algas segaste signaalidega

Lootust on, et peagi lisatakse ala ka freestyle-suusatamise kavva, mis mõistagi sobiks ka eestlastele Kelly ja Henry Sildarule.

Lumelaua Big Airi kvalifikatsioonis pakuti trikke erinevale maitsele ning võistlejad ise tunnistasid NBC-le, et kvalifikatsioonis oli raskem kui MK-etappidel või X-mängudel.

Kvalifikatsiooni võitis suurfavoriit, austerlanna Anna Gasser, kes maandus triki cab double cork 1080 ja kogus 98 punkti. Pargisõidus kulla võitnud ameeriklanna Jamie Anderson ja hõbeda saanud kanadalanna Laurie Blouin said hakkama cab double cork 900-ga.

«Tase on nii haiglaselt kõrge. Kvalifikatsioonist edasi pääsemine on juba võidu hinnaga,» sõnas Gasser. Nõnda juhtuski, et naistel tekkis trikkide tegemisel raskusi ka maandumisega. Vaata Postimehe videot!