Venelaste curlingunaiskonna kapten: meie spordiala ei vaja dopingut

«Meie spordiala ei vaja dopingut – me ei pea olema kiireimad ja tugevaimad, vaja on ainult täpsust. Ei kujuta isegi ette, milliseid preparaate võiksid curlingumängijad kasutada.»

«Kas keegi suudaks teha midagi sellist ja siis rahulikult magada, nähes, et on rikkunud mitte ainult ühe, vaid paljude inimeste elu. Kui me ka järgmistel olümpiamängudel ei saa oma lipu all võistelda, oleks see katastroof. Aga kadedaid on alati olemas, kuid nad ei ütle seda sulle näkku,» arutles Venemaa naiskonna kapten.