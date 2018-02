Shiffrini elukaaslane saadeti olümpialt koju

Nimelt kritiseeris mäesuusatamise suurslaalomis seitsmenda koha saanud prantslane tugevalt oma võistkonnakaaslasi. Esiseitsmes oli küll seitse prantslast, kuid parimana sai Faivre konkurent Alexis Pinturault pronksmedali. Faivre rääkis pärast sõitu meediale, et selline tulemus oli tülgastav. «Võistlen siin ainult enda jaoks. Tundsin, et sõitsin hästi, aga kui tulemusi nägin, tundus see kui kõrvakiil!»