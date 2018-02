Dopingukontroll katkestas venelanna treeningu: ettevalmistus on rikutud!

Venelased on praegu eriti ärritatud seisus, sest dopinguskandaal on räsinud terve riigi spordiprogrammi. Ka olümpial ei võistelda Venemaa lipu, vaid nimetuse «Olümpiasportlased Venemaalt» all. Pühapäeval lahvatas aga uus dopinguskandaal, kui curlingus pronksmedali võitnud Aleksandr Krušelnitski andis positiivse dopinguproovi, mis näitas meldooniumi kasutamist.