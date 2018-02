Ekspert Postimehe videos: Ilves on tõesti väga heas vormis!

«Ilves on tõesti väga heas vormis ja kahel esimesel treeningul näitas suurepäraseid hüppeid. Kristjan on rahulik. Rääkisin tema isaga ning Andrus on sellisel meelel, et Kristjan on isegi liiga rahulik. Teda oleks vaja ergutada enne võistlust üles!» muigas Hein, ent lisas: «Aga see kindlasti tuleb ja ma arvan, et olümpiamängud on selline võistlus, et siin rahulikuks küll ei jää keegi!»