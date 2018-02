Venemaa laskesuusalegend: meid heidetakse nurgast nurka, aga keegi ei reageeri!

Seekord äratas Tihhonovi tähelepanu teade, et osa Norra suusatajaid saavad astma tõttu erikohtlemise. «ROK peaks sellele olukorrale tähelepanu osutama. Maailm ei räägi esimest korda Norra astmaatikutest. Nad on haiged, aga ikka võidavad. Kuid ROK vaikib. See on mulle arusaamatu, kõiki riike tuleb võrdselt kohelda,» leidis Tihhonov.