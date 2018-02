Olümpia pluss ja miinus: Norra medalisadu ja kohtunike saamatus

Norra edu taliolümpial ei üllata ilmselt kedagi. Kuid kui nende olümpiakomitee neli kuud tagasi oma eesmärgi välja hõikas, võis see norrakatele endalegi liiga ambitsioonikas tunduda. Pyeongchangis võeti sihiks võita 30 medalit.

Miks liiga ambitsioonikas? Eelkõige seetõttu, et Norra pole mitte kunagi varem nii palju medaleid taliolümpialt võitnud. Nende rekord oli 26 medalit (1994 Lillehammer ja 2014 Sotši). Justnimelt oli, sest eilsega löödi see üle. Rekordilise 27. medali võitis eile Norrale kiiruisutaja Havard Lorentzen. Veidi hiljem teeniti ka 28. medal, kui Norra suusahüppajad olid parimad meeskonnavõistluses.

Taliolümpia ajaloos on Norra krooninud medaliedetabeli tipus seitsmel korral, ilmselt tähistab Pyeongchang üheksandat korda. Lisaks on vägagi tõenäoline, et Norra olümpiakomitee plaan 30 medalist täitubki. Kes teab, ehk suudetakse ületada ka USA 2002. aasta Salt Lake City tulemus (34 medalit). Kõige juures tasub ka meenutada, et Norras elab viis miljonit elanikkonda.