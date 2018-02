Postimehe aruanne: kuidas Slovakkia enda olümpiaturniiri 44 sekundiga tuksi keeras?

Talle oli juba hokikeppki pihku pistetud ning kiivergi käes. Zapolski juures viibinud USA arstide kehakeel oli pigem murelik ning kõik viitas, et tuleb väravavahi vahetus. Siis aga ajas Helsingi Jokerite ridadesse kuuluv Zapolski selja sirgu ja andis mõista, et tema väravast ära ei uisuta. Mida tegi diskor? Pani mängija Chumbawamba superhiti «Tubthumping» refrääni: «I get knocked down, but I get up again!». Briljante sooritus DJ-lt. Slovakkia meeskonnast oluliselt parem partii!