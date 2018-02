Soome suusataja Bjørgenist: tavaline surelik

Kümme päeva tagasi toimunud naiste suusavahetusega sõidu võitis rootslanna Charlotte Kalla, poodiumile mahtusid ka Bjørgen ja Pärmäkoski. «Mind üllatas, et Bjørgen ei suutnud suusavahetusega sõidus Kalla tempos püsida. See sõit näitas, et olümpial on kõik võimalik. Bjørgen on tavaline surelik,» rääkis Pärmäkoski.