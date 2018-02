«See on olnud üks uskumatu rühm. Ma poleks uskunud, et me suudame olümpial nii konkurentsivõimelised olla. Olin lihtsalt nii uhke, kui vaatasin naiskonda pärast mängu jääl publikut tänamas,» sõnas Murray AP vahendusel.

«Poliitikud tegid otsuse, et me ühise lipu all mängime, kuid ilma mängijate ja taustarühmata poleks see kõik toimima hakanud. Kui põhja-korealaste mängijad ja taustajõud oleksid olnud meist väga palju erinenud, poleks asi toiminud,» arvas Murray.