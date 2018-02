Ott Järvela: võim kuulub sportlastele

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) etikett näeb ette, et üldkogu lõpus saab sõna kõige kauem ROKi kuulunud liige, kelleks on praegu Richard Pound. 1978. aastast ROKi kuulunud 75-aastane kanadalane on teenekas dopingu vastu võitleja, aga kui Pyeongchangi olümpiamängudel toimuv 132. üldkogu pühapäeval lõpeb, ta kokkuvõtvat kõnet ei pea, sest on juba olümpialinnast lahkunud.