Amatöörluse teesklemine röövis olümpiaunistuse

Brundage oli võtnud järsu hoiaku: kes on saanud võistlemise eest raha, see olümpiarajale ei pääse! Elati ju jätkuvalt õndsas usus, et sportlane peab tegema sporti amatöörina, õhinapõhiselt. 40 mäesuusatajat, teiste seas Schranz, olid aga võistlemise eest juba kaua raha saanud. Näiteks Schranzile maksid sponsorid aasta jooksul üle 50 000 dollari. Austerlasest tehtigi teistele hoiatav näide ja olümpiauks löödi tema nina ees kinni.