Napilt maailmarekordist ilma jäänud uisutaja tänab oma supersoorituse eest Korea poistebändi

Pyeongchangis toimuvatel olümpiamängudel kuuleb paljudel võistlustel taustaks ka Lõuna-Korea popp-bände, mis on omamoodi muusikatööstusharu. Ka paljud sportlased on K-Popi austajad ning mõned neist võlgnevad korealastele suisa oma karjääri. Nõnda väidab äsja lühikavas maailmarekordi püstitanud venelanna, naiste üksiksõidu suursoosik Jevgenia Medvedjeva, et K-Popi grupp EXO on talle väga suurt mõju avaldanud, vahendab Billboard.