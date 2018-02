Dopingutarvitajast venelase ohvriks langenud norralane: curlingus on dopingust kasu küll

«Algul olime vihased, et mängisime olümpial halvasti. Ja kui kuulsime, et vastasel oli võib-olla meie vastu eelis, siis tundsime ennast veel jubedamalt,» rääkis Nedregotten. «Kui ta on tõesti süüdi, siis see tähendab, et meilt võeti võimalus saada medal olümpiastaadionil. Sellega on raske leppida. Kui saame pronksi tagantjärele, siis emotsioone kogu olukorrast see ei muuda. Niisugune on sport.»

Nedregotten lisas, et ette süüdi mõista Krušselnitskit ta ei soovi, aga kui medal antaks norralastele sel nädalal Pyeongchangis, oleks see parem, kui saada see millalgi aasta jooksul.