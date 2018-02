Lühiraja kiiruisutaja Elise Christie – kõige kurvema saatusega olümpialane

Viimasena oli Christiel Pyeongchangis kavas 1000 m distants, kus ta eelsõidus reeglite rikkumise tõttu maha võeti. Christie nuttis nii ebaõnnest kui ka valust, sest 1500 m distantsil aset leidnud kukkumine põhjustas hüppeliigese trauma.

Neli aastat tagasi Sotšis ületas Christie 500 m finaalis finišijoone teisena, kuid diskvalifitseeriti hiljem määruste rikkumise tõttu. Sellele järgnesid diskvalifitseerimised 1000 ja 1500 m distantsil juba võistluste varasemas staadiumis.

Et tunne juhtunust oleks veelgi halvem, sai ta meili või Twitteri kaudu surmaähvardusi Lõuna-Korea fännidelt, sest Christie viga võttis 500 m finaalis medalivõimaluse ka korealannalt Seung Hi Parkilt. Christie on rääkinud, et mitu aastat pärast Sotšit puhkes ta ikka veel aeg-ajalt nutma juhtunule mõeldes.

Eelmisel talvel sai Christie südamerahu tagasi, kui tuli maailmameistriks nii mitmevõistluses kui ka 1000 ja 1500 m distantsil. Ta lootis, et olümpiapinge on maas, kuid Pyeongchangis juhtus see uuesti.

500 m finaalis kukkus Christie viimase ringi algul. Inglanna lõpetas distantsi viimasena, kuid ühe võistleja kõrvaldamise tõttu sai neljanda koha, mis teda muidugi ei lohutanud. Järgnes 1500 m distants, kus ta põrkas lõpusirgel kokku hiinlannaga ning Christie loeti süüdlaseks. Lisaks sai ta vastu seina põrkudes põrutada ja viidi haiglasse uuringutele.

27-aastane Christie lubas, et jätkab kindlasti nelja aasta pärast Pekingis. «Tänan kõiki britte toetuse eest ning sellepärast üritasingi sõita 1000 m distantsi ja anda endast parim vigastusest hoolimata,» ütles Christie. «Ja sellepärast olen tagasi ka nelja aasta pärast. Tegelikult tahtsin proovida muud spordiala, aga nüüd arvan, et peaksin pühenduma lühiraja kiiruisutamisele veidi kauem.»

Christie lisas, et on harjunud ebaõnnega rohkem leppima kui neli aastat tagasi, sest on vahepeal ka võistlusi võitnud. «Ma isegi ei suuda kokku lugeda, kui palju medaleid olen pärast Sotšit võitnud. Olen maailmarekordiomanik ja tahan naasta veel tugevamana. Kahjuks need kolm ebaõnnestumist juhtusid aga jälle olümpial,» ütles Christie.