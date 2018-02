Anti Saarepuu avaldas, mis võib sprinditeates määravaks saada

Eesti stardib teises poolfinaalis. Konkurentideks on Norra (Johannes Höfslot Klaebo, Martin Johnsrud Sundby), Šveits (Dario Cologna, Roman Furger), Itaalia (Dietmar Nöckler, Federico Pellegrino), Prantsusmaa (Maurice Manificat, Richard Jouve), Kasahstan (Aleksei Poltoranin, Denis Volotka), USA (Erik Björnsen, Simeon Hamilton), Kanada (Alex Harvey, Len Väljas), Bulgaaria, Poola, Ukraina, Slovakkia, Austraalia, Hiina.

«Marko ülesanne on eelkõige esimesed kaks vahetust grupis püsida. Teame, et see sprinditeade pole enam tavasprindiga sarnane. Karel kestab ilusti ära –päris paljudel võistkondadel on distantsimehed sees. Taktika on selline, et Marko ei tohi esimeses kahes vahetuses äkilisi spurte teha, siis kestab kolmanda ära.»

Saarepuu usub, et tuleb kiire sõit ning olukorra teeb põnevamaks see, et 14 võistkonda peavad hakkama saama kitsal rajal.