Kilp: kõrvadest lõi laktaati välja!

«Määravaks sai kolmas vahetus. Seal oli lõpp ikka nii raske, et kõrvadest jooksis laktaati välja! Juba alguses oli näha, et pannakse kohe minema.»

Rada oli omajagu raske ning Kilp kinnitas, et sprinteritel oli tükk tegu, et distantsimeestega sammu pidada. «Šveitsi poisil läks ka raskeks, sõltub sellest, kas päev on hea või halb. Sprindimehed võivad ka hästi sõita, aga mul nii hästi ei läinud.»