Saskia Alusalu sattus olümpial ootamatu tähelepanu keskpunkti

Pealkirja põhjus peitub muidugi selles, et Alusalu on esimene eestlannast kiiruisutaja olümpial. «Kasvasin üles väikeses külas, kus oli jäärada. Kõik tahtsid olla kiireimad, aga enamasti kandsid lapsed ilu- või hokiuiske, aga kellelgi polnud jalas kiiruiske. Siis hakkasime proovima ja meil tekkis väike treeningugrupp, kellele treener hakkasi uisutehnikat õpetama,» meenutas Alusalu lapsepõlve Adaveres.

Eestlanna uskus, et olenemata tema tulemusest laupäevases ühisstardist sõidus lisab ta Eesti tüdrukutele indu alaga tegelda. «Paar aastat tagasi oli Eesti meistrivõistlustel juba rohkem tüdrukuid kui poisse ja see tegi mind tõsiselt uhkeks,» ütles Alusalu. «Usun, et neid tuleb iga aastaga juurde.»