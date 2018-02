Postimehe video: Kanada suusaäss Len Väljas loodab peagi Eestis peret külastada

«Oli väga raske. Olin kaks päeva tagasi kopsudest natukene haige. Sõitsin nii kiiresti kui sain ja olen rõõmus, et normaalselt läks,» võttis väljas eestikeelses intervjuus oma tänase võistluse kokku. Ühtlasi said sellega mehe jaoks ka Pyeongchangi mängud otsa, sest 50-kilomeetrises ühisstardiga klassikasõidus ta enam rajale ei tule. «See on minu jaoks liiga pikk maa. Aga elan kogu meeskonnale kaasa.»