Norra ja Rootsi suusatüli jälle õhus? Falla Postimehele: keegi astus minu suusale ja kaotasin seal aega

Falla lisas, et tundis end viimasel ringil väga hästi ning ootas finišisirgele jõudmist väga.

«Tundsin end tugevana, aga viimasel tõusul olin veidi väsinud, sest see oli väga-väga raske ja pikk tõus. Mul oli laskumisel viimasel veidi ebaõnne, kui keegi tuli minu taha ja astus minu suusale (tegemist oli Rootsi ankrunaise Stina Nilssoniga - toim). Kaotasin seal veidi aega ning seda oli võimatu tagasi teha. Mul on natuke kahju, aga samas olen õnnelik, et jäin püsti, ei kukkunud ning jõudsime kolmandana finišisse. Ning sain kolmanda olümpiamedali!»