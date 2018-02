Kas Marit Björgen on nüüd olümpiaajaloo parim või mitte?!

Björgen teenis karjääri 14. medali ja need jagunevad nüüd selliselt: 7 kulda, 4 hõbedat, 3 pronksi. On huvitav märkida, et kaks Björgeni medalit on saavutatud otse Kristina Šmiguni seljataga – norralanna oli Torinos (2006) 10 km klassikas teine (1. Šmigun) ja Vancouveris (2010) 10 km vabatehnikas kolmas (2. Šmigun). Olümpiate kaupa jagunevad norralanna medalid nii: 2002 üks hõbe, 2006 üks hõbe, 2010 3-1-1, 2014 kolm kulda ja 2018 praeguseks 1-1-2.