Riigiduuma saadikust olümpiavõitja kaitseb dopingupatust: ta poleks saanud dopingut olümpiakülla tuua

Rahvusvahelise Spordikohtu istung Krušelnitski asjus toimub homme. Kuna viimati võeti negatiivne dopinguproov Krušelnitskilt 22. jaanuaril ning olümpial viibimise ajal on see Žurova arvates võimatu, siis jääb duumasaadiku arvates ainus võimalus, et see toimus olümpiaeelse laagri ajal. Nii et venelased jäävad endiselt versiooni juurde, et midagi puistati curlingumängija toidu sisse.