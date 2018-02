Tipphetked: Rio suveolümpial medalita jäänud kanadalanna paikas talvises Pyeongchangis vea

Bobikelgutamise spetsiifika on lihtne: kõige tähtsam on juht, kes peab kelgu võimalikult sujuvalt ja kiiresti finišisse tüürima. Ülejäänud sportlaste ülesanded on lihtsad: lükata kelgule stardis sisse võimalikult suur hoog ning siis olla ballastiks. Just vajaliku stardikiirenduse tõttu pole ennekuulmatu, et ametisse leitakse kergejõustikutaustaga sportlasi.