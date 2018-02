Galerii: Põhja-Korea uisutaja oleks äärepealt sõrmedest ilma jäänud

Uisuterade vahedust arvestades peab Bom olema õnnelik, et ta soovitud sihtmärgini ei ulatunud, sest see võinuks talle vabalt lõppeda sõrmedest ilmajäämisega. Sakazume korealase peale viha ei pidanud. «Usun, et ta tegi seda tahtmatult. Tema käed sattusid lihtsalt kukkudes mu uisutera kõrvale,» sõnas Sakazume.