Kuldmedali puhul võib: olümpiavõitja lubas terve öö pidutseda

«Ohhoo, siis me täna öösel ei maga,» lubas Diggins soomlastele, kui oli kuulnud vanemate otsusest. «Meile oli see võit ülisuur saavutus. Üritasin võimatut. Lõpusirgele tulles mõtlesin, et tahan võita kogu võistluse, mitte ainult medalit. Andsin endast kõik.»