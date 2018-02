Samurai Goggiale teenitud kuld, Vonnile kuldaväärt pronks

Vonn lõpetas Pyeongchangis kiirlaskumise pronksikohal ja andis seejärel telekanalile emotsionaalse intervjuu, pühendades saavutatu novembris siit ilmast lahkunud vanaisale Donile. «Mul on olnud väga raske emotsioone kontrolli all hoida. Põhjuseid on nii palju, alustades vanaisast,» sõnas Vonn NBC eetris pisarsilmil. «Aga usun, et ta oleks minuga rahul. Meie pere ei anna iial alla. Olen selle medali üle väga uhke ja usun, et tema oleks ka.»