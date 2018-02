Ott Järvela: taliolümpia – täpselt paras

Taliolümpial sarnast probleemi pole – Pyeongchangis on medalialasid küll nelja võrra rohkem kui neli aastat tagasi Sotšis, aga kokku 102 medalikomplekti tähendab keskmiselt 6,375 kullavõitjat päevas. See on jõukohane kogus. Isegi ainult paari-kolme lemmikuima spordiala jälgimisele keskendudes, on võimalik hoida end suurema pingutuseta kursis ka üldpildiga.