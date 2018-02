Viikingite medalipidu Norra superhotelli külje all

Kui suur osa olümpiasportlastest elab üheskoos rõõmsalt olümpiakülas, siis Norra murdmaa- ja laskesuusatajate jaoks on olümpia ajaks üüritud hotell. Üüritud on isegi vähe öeldud, sest tegelikult on Norra Olümpiakomitee investeerinud koguni kaks miljonit eurot, et hotellielu oleks sportlastele täisväärtuslik. Välja vahetati voodid, akendele paigutati erilised rulood, hotelli toodi vajalikud trenažöörid jne.