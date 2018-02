Pyeongchangi talimängude lõpuspurt on alanud: jäänud on veel vaid neli võistluspäeva. Täna, neljapäeval, tuleb olümpial põnev päev, olgugi et eestlastest on ainsana võistlustules mäesuusataja Tormis Laine. Postimees koondab kõik päeva olulisemad sündmused olümpiablogisse.