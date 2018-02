Soome suusatreeneri lubadus: kui Matti ei tule medalile, tagastan oma kolme aasta palga!

«Kui Matti ei võida medalit, luban oma viimase kolme aasta palgarahad tagastada,» ütles Roponen. «Eesmärgid peavad olema kõrged. Ja kui need ei täitu, siis loovutan kõik. Võin selle raha vajadusel kohe välja käia.»

34-aastane Heikkinen on võitnud karjääri jooksul kolm individuaalset tiitlivõistluste medalit - neist ühe kuldse -, kuid tänavu pole ta loodetud tasemel esinenud. Mullusel Lahti MMil teenis Heikkinen 50 kilomeetri sõidus pronksi.

Iltalehti küsimus, millele taoline vastus tuli, puudutas seejuures Eestit. Reporter ütles Roponenile, et Eestis võetakse murdmaasuusatajatelt riiklikud toetused ära, kuna olümpial kümne hulka ei pääsetud.

Roponen lisas, et Soome rahvas on ootuste osas suisa agressiivne. Ta ütles, et soomlased peavad kõiki medalilt välja jäänud sportlasi olümpiaturistideks, samal ajal kui Ameerika Ühendriikides nimetatakse olümpialasi - ükskõik, millise kohaga nad naasevad - kangelasteks.