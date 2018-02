Saskia Alusalu iluedetabelitesse kuulumisest: tore, aga see pole põhjus, miks ma siin olen

«Jah, tore on kindlasti. Samas ma ei arva, et see on põhjus, miks ma siin olen. Päris paljud on mulle erinevaid Itaalia või Poola meedia linke edasi saatnud. Mind on see kõik väga imestama pannud. See kõik on väga väline. Mulle läheb palju rohkem korda, kui mind hinnatakse inimesena,» ütles ta.