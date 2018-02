Alusalu treener: Saskial on reaalne võimalus medal võita!

Loy põhjendab oma öeldut sellega, et ühisstardi formaat on kiiruisutamise distsipliinidest kõige ettearvamatum. «Kui näiteks 3000 meetris on kolm või neli võimalikku võitjat, siis ühisstardis on neid kümme. Usun, et Saskial on võimalused olemas medali, miks mitte ka kuldmedali, võiduks,» ütles Loy.