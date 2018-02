50 000 dollarit ROKi raha ehk Kuidas läks Põhja-Korea sportlastel olümpiamängudel?

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) kutsel lõpuks Pyeongchangi taliolümpiamängudele tulnud Põhja-Koreale eraldati 22 sportlase olümpiaettevalmistuseks 50 000 USA dollarit. Lisaks jäähoki koondnaiskonnale, kuhu kuulus tosin Põhja-Korea mängijat, olid põhja-korealased esindatud veel ka iluuisutamises, mäesuusatamises, murdmaasuusatamises ning kiiruisutamises. Keegi medaleid ei võitnud, parima koha saavutasid iluuisutajad, kes olid paarissõidus 13.

Viimase kuue taliolümpia peale pole nii palju põhjakorealasi kokku olümpiamängudel osalenud. Näiteks 2014. aastal ei osalenud olümpial mitte ühtegi Põhja-Korea sportlast, 2010. aastal Vancouveris oli neid olümpial kaks.

JÄÄHOKI

Palju furoori tekitanud Korea koondnaiskond kaotas olümpial kõik viis kohtumist, lastes endale visata 28 väravat ning visates ise viie kohtumise peale vaid kaks väravat. Viimases kohamängus kaotati Rootsile 1:6 ja kokkuvõttes saadi viimane ehk kaheksas koht.

Naiskonna peatreener, USA-Kanada päritolu Sarah Murray ei suutnud pärast viimast matši pisaraid tagasi hoida, sest kahe Korea ühendamine oli nii politiilises kui ka sportlikus mõistes eriline hetk.

Sarah Murray heldimushetk pärast Korea viimast mängu FOTO: JUNG YEON-JE/AFP

«See on olnud üks uskumatu rühm. Ma poleks uskunud, et me suudame olümpial nii konkurentsivõimelised olla. Olin lihtsalt nii uhke, kui vaatasin naiskonda pärast mängu jääl publikut tänamas,» sõnas Murray AP vahendusel.

ILUUISUTAMINE

Paarissõidus said ainsate Põhja-Korea sportlastena ka ametliku olümpiapääsme teeninud Ryom Tae Ok and Kim Ju Sik 13. koha. Lühikavas tegi paar isikliku rekordi 69,40 punkti, vabakavas saadud punktilisa tõi neile ka kokkuvõttes isikliku rekordi 124,23 punkti.

Ryom Tae-ok ja Kim Ju-sik FOTO: Vladimir Pesnya/Sputnik

Kui Põhja-Korea sportlased ajakirjanike ees oma sooritusi ei kommenteerinud, siis olümpiasüsteemi ilmusid Kimi järgmised laused: «Olin jääle tulles väga närvis, aga nägin seejärel meie ergutuskoori. Nad tõesti elasid meile kaasa ja see julgustas meid palju.»

LÜHIRAJA KIIRUISUTAMINE

Meeste lühirajauisutamises kaasa teinud 16-aastane Jonk Kwang Bom kukkus 500 meetri distantsil juba esimeses stardis, ent starter andis talle uue võimaluse. Ka korduskatsel suutis sisekurvist lähte saanud Bom teha vaid paar sammu, enne kui ninali käis. Seejärel tegi ta aga mingil põhjusel katset haarata tema kõrval startinud jaapanlase Ryosuke Sakazume uisust.

Uisuterade vahedust arvestades peab Bom olema õnnelik, et ta soovitud sihtmärgini ei ulatunud, sest see võinuks talle vabalt lõppeda sõrmedest ilmajäämisega. Sakazume korealase peale viha ei pidanud. «Usun, et ta tegi seda tahtmatult. Tema käed sattusid lihtsalt kukkudes mu uisutera kõrvale,» sõnas Sakazume.

Teine lühiraja kiiruisutaja, Choe Un Song võistles 1500 meetri distantsil, kuid kukkus treeningul ning jäi võistlusel viimaseks.

MÄESUUSATAMINE

Mäesuusataja Kim Ryon Hyang võistles naiste slaalomis ja suurslaalomis. Kuigi mõlemas sõidus jäi ta viimaseks, suutis ta raja lõpuni sõita (Slaalomis oli ta 54., suurslaalomis 67.). Meeste suurslaalomis osalesid Choe Myong Gwang ja Kang Song Il, kes said 75 lõpetanu seas 74. ja 75. koha.

Esimeses sõidus ootas viimasena laskunud mehi kaks tundi 25-liikmeline laulukoor, kelle ingellikud hääled asendasid tavalisi alpi pasunaid ja lehmakelli. Teises sõidus oli ootus jälle pikk, kuid see tasus ära, sest mehed jõudsid finišisse.

Põhja-Korea ergutuskoor FOTO: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

«Mul on au olla Põhja-Korea olümpiasuusataja,» ütles Kang intervjueerijale juba enne, kui ta jõudis küsimusi esitada. «Vaatasin, kuidas teised suusatajad mäest laskuvad ja planeerisin selle põhjal enda strateegia.» Kang tunnistas, et on olümpia nimel treeninud üheksa tundi päevas ja enda eeskujuks nimetas korealane mitte liiga tugevat Marcel Hirscherit, vaid 33. kohale tulnud austraallast Dominic Demscharit. Mehed võistlesid ka täna slaalomis, kuid seal jõudis finišisse vaid Choe.

MURDMAASUUSATAMINE

Naissuusataja Ri Yong Gum läks ajalukku sellega, et eksis rajal mitu korda ära.

Siiski ei lõpetanud Ri viimasena, vaid sai 89. koha. Eksootiliste sportlastega pikitud meeste 15 km eraldistardist vabatehnikasõidus olid Põhja-Korea suusatajad kiiremad kui näiteks Tonga, Mehhiko või Portugali mehed. Han Chun Gyong oli 101. (kaotust võitnud Dario Colognale kogunes +8.45,3), Park Il Chol 107. (+9.59,5) Kokku osales võistlusel 116 meest.