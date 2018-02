Pyeongchangi taliolümpia kahevõistluse meeskonnavõistluse võitis Saksamaa, kelle neliku (Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Fabian Riessle ja Johannes Rydzek) jaoks oli see ajalooliseks olümpiavõiduks. Et suurel mäel kolmikvõidu võtnud Rydzek, Riessle ja Frenzel said võimsa medalilisa, tekib küsimus - mida saaksid teised kahevõistlejad nendelt õppida?